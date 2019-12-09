İmkansızlıktan ilaçlarını alamayan engelli yaşlı çift yardım bekliyor İzle

-Salim Yılmaz'ın eşinin yanına oturması

-Fatma Yılmaz'ın ilaçlarını göstermesi

-Çiftin reçetelerini göstermesi

-Salim Yılmaz röportaj

-Fatma Yılmaz röportaj

-Çiftten görüntüler

-Engelli kartları



( ADANA - ÖZEL)- Adana’da engelli yaşlı çift, bin 150 lira aldıkları engelli maaşıyla sağlık sorunları nedeniyle geçinemiyor- Salim Yılmaz, eczanelere borçları olduğunu ve ödeyemediklerini söyledi ADANA



- Adana’da engelli yaşlı çift, aldıkları bin 150 lira aldıkları engelli maaşıyla sağlık sorunları nedeniyle geçinemiyor. Ellerine geçen paranın büyük kısmını eczanelerden aldıkları ilaçlara veren çift, hayırseverlerden yardım bekliyor. Salim Yılmaz (65) ve Fatma Yılmaz (67) çifti 40 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları dünyaya geldi. Çift gündelik işlerde çalışırken 10 yıl önce Fatma Yılmaz’a, göğüs kanseri teşhisi konuldu ve 2 göğsü alındı. Bundan sonra hastalıklar Yılmaz’ı bırakmadı ve şeker, kalp, tansiyon ile kadın hastalıklarına yakalandı. Çalışamaz hale gelen Yılmaz’a devlet engelli maaşı bağladı ve 600 lira maaş almaya başladı.

İlaçlarını alamadılar 3 yıl önce ise geçirdiği kalp krizi nedeniyle çalışamaz hale gelen Salim Yılmaz’a devlet 550 lira engelli maaşı bağladı. Çocuklarının durumu da kötü olduğu için kimsenin bakmadığı çift şimdi ise aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Eczaneden sürekli aldıkları ilaçlar nedeniyle geçinemeyen çift borçları yüzünden de bu ay ilaçlarını alamadı. "Kömür de alamadık" 12 gün önce hastanede yattığı için Seyhan Kaymakamlığından gelen kömür yardımından da faydalanamadıklarını belirten Salim Yılmaz, “Eşim de bende engelliyiz. Eşim 10 yıldan bu yana rahatsızdı. 3 sene önce bende kalp krizi geçirdim. Sağlık sorunlarım başladı.

Kömür alıyorduk 2 senedir kömürde alamıyoruz. Kömür getiriyorlar ama hastanede olduğumuzdan dolayı evde yokuz diye götürmüşler. Tekrar başvuru yaptık gelmedi” diye konuştu.

"Bize yardımcı olun" Eczanelere olan borçları yüzünden ilaçlarını da alamadıklarını aktaran Yılmaz, "Devlet 550 lira bana, 600 lirada eşime sağ olsun engelli maaşı veriyor. Ancak geçinemiyoruz. Çalışacak durumda değiliz. Benim eşim hiçbir iş yapamayacak durumda. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Babadan kalma evde annemle oturuyoruz ama kardeşlerim sürekli annem ölünce bu evi satacağız diyor. Ne yapacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı. "İlaç borcumuz var" Fatma Yılmaz ise zor durumda olduklarını belirterek, "Maaş alıyorum ama yetmiyor. İlaçlarımı alamıyorum. Devletten yardım istiyorum. Yarın çıkacağımı bilmiyorum. Bir şey yiyemiyoruz. Tavuk, et ve süt alamıyorum. Bunlar da benim için çok önemli şeyler. Adam da çalışmıyor. İlaçlarımı alamadım. Eczaneye borcumuz var" şeklinde konuştu.





loading...