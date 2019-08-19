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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İmkander'den mazlum ve mağdurlara kurban yardımı

- İmkander'den mazlum ve mağdurlara kurban yardımı

kurban etinin dağıtılması,

İç Savaş Mazlum Mağdur Aile Gesi İnsani Yardım 

-genel detaylar,
-Sait Gökdere'nin konuşması,

( ŞAM ) ŞAM

- İnsani Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER), Kurban Bayramı'nda yardım sever vatandaşlar tarafından bağışlanan kurbanları Doğu Guta, Suriye, Doğu Türkistan, Kazakistan, Afrika, Afganistan ve Çeçenistan'daki yardıma bin 500 muhtaç aileye ulaştırdı. Suriye iç savaşının başladığından beri oradaki mazlum halka desteğini esirgemeyen ve her türlü insani yardımı yapan İnsani Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER), bölge insanı ile Doğu Türkistan, Kazakistan, Afrika, Afganistan ve Çeçenistan'daki mazlumları Kurban Bayramı'nda da unutmadı. İmkander, yardım sever vatandaşlar tarafından bağışlanan kurbanları kesip paketleyerek bin 500 mazlum ve mağdur aileye dağıttı.
Vatandaşlara yaptıkları yardım için teşekkür eden İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Özellikle Doğu Guta'da mağdur durumda bulunup daha sonra Fırat Kalkanı bölgesine sığınan kardeşlerimizle birlikteydik. Vatandaşlarımızın bize vekaletle verdiği kurbanları kestik ve etlerini de buradaki kardeşlerimize dağıtıyoruz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Kurban bağışı noktasında bize destek olan Türk halkına teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde buradaki mazlumlara ulaşarak kurban eti dağıttık. Vatandaşlarımız sayesinde Suriye, Doğu Guta, Doğu Türkistan, Kazakistan, Afrika, Afganistan ve Çeçenistan'da olmak üzere toplam bin 500 aileye kurban yardımında bulunduk. Allah hayır sahiplerinden razı olsun" diye konuştu.
Yardımların ulaştırıldığı bölge hakları ise kendilerini Kurban Bayramı'nda unutmayan Türk halkına teşekkür etti.
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