- “İmgeler, Haller ve Başka Şeyler” oyunu kadınlar için sahnelenecek

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan “İmgeler, Haller ve Başka Şeyler” tiyatro oyunu 25 Mart’ta kapılarını tiyatroseverlere açıyor. Üniversite öğrencilerinin sahneleyeceği oyun, mülteci kadınları ele alıyor. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan “İmgeler, Haller ve Başka Şeyler” tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kadının toplumdaki konumuna dikkat çekmeyi amaçlayan oyun, “mülteci kadın” temasıyla 25 Mart’ta üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü’nde sahnelenecek. Üniversite öğrencilerinin performanslarını sergileyeceği oyunun metin yazarlığını üniversitenin Yeni Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Demir, yönetmenliğini ise Öğr. Üyesi Ezgi Koç ve Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü hocaları üstlendi. Oyunun öğrencilere büyük kazanımlarının olacağını belirten Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, “Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ekseninde izlediğimiz iki temel yol var. Bunlardan ilki, sanatla teknolojiyi buluşturmak. Diğeri ise fakültemiz bünyesinde disiplinlerarası çalışmalar yapmak. Yaptığımız her çalışmada bölümlerimizdeki bütün öğrencilerimizin bir sinerji oluşturmasına çok önem veriyoruz ve birlikte çalışmanın keyfini yaşıyoruz. Bu enerjiyle birlikte 8 Mart için deneysel bir çalışma tasarladık. Oyunumuz günün anlam ve önemine uygun olarak gelişti. Oyunumuzu bir erkek hocamız yazdı, bir kadın hocamız ise yönetiyor. Onların bu gücünden çok güzel bir çalışma çıkacağına inanıyorum” dedi.

“Bütün kadınların birer mülteci olduğunu anlatıyoruz” Oyunun içeriğinden bahseden oyunun yönetmeni Öğr. Üyesi Ezgi Koç, “Oyunda bir mülteci kadın ile bir iş kadını üzerinden çatışma ve ortaklıklar ele alınıyor. Aslında hikayemiz ana temada bütün kadınların birer mülteci olduğunu anlatıyor. Eğitim amaçlı bir çalışma olan oyunda 9 karakterimiz var. Oyuncu kadromuz yalnızca kadınlardan oluşmuyor. Erkek oyuncularımız da var. Erkek karakterler oyunda kadını destekleyen ve çatışma unsurlarını oluşturacak konumlarda bulunuyor. Metin ise çok edebi. Aşık Veysel’den ve Nazım Hikmet’ten çok güzel alıntılarımız var” diye konuştu.

Profesyonel hocalar eşliğinde deneysel bir çalışma Bu oyunla birlikte öğrencilerin sahnede kendilerini var etme süreçlerinde hayatın içinde kadının ne ifade ettiğini öğrenmelerini ve Türkiye’de kadının konumu ile ilgili fikirler edinmelerini amaçladıklarını söyleyen Koç, profesyonel hocalar eşliğinde deneysel bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Koç, “Bu oyunla birlikte aslında öğrencilerimize var olan bir metni tiyatro oyununa nasıl uyarlayabileceklerini, sahnede nasıl var edebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Yazılan her cümlenin yaşaması, sahnede var olması adına ilerliyoruz. Bu çalışma oyunculuk eğitimi içerisinde gençlerin deneyim edinmeleri için yapılan disiplinlerarası bir çalışmadır” dedi.

“Kendi varlığını fark eden bir kadının hikayesini sahneye taşıyoruz” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne olan ilginin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de her geçen gün arttığını ifade eden oyunun metin yazarı Prof. Dr. Yavuz Demir ise, “ Bu özel gün için orijinal bir oyun sahnelemek istedik. Oyunumuz üniversitemizdeki Metin Dokuma Atölyesi’nde üretildi. Oyunumuzda kadın sorununa farklı bir boyuttan bakıyoruz. Alışılagelmiş bir kadın duyarlılığını değil, bölünmüş bir yapı içerisinde kendi varlığını fark eden bir kadının hikayesini sahneye yansıtacağız” şeklinde konuştu.

Oyun, 25 Mart Çarşamba günü tüm sanatseverlere açık olarak üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü'nde sahnelenecek.



