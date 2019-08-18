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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu - İSTANBUL

İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu - İSTANBUL

- Çöken yoldan detaylar - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölgeye gelişi ve yetkililerden bilgi almasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı. İmamoğlu, Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Üsküdar Meydanı'na gelen İmamoğlu, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında bilgi aldı.

Geçmiş Olsun Şiddetli Yağış 

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