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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İmamoğlu: 'Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım' - İSTANBUL

İmamoğlu: 'Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım' - İSTANBUL

İmamoğlu: "Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım" - İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması"Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım" - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - " İstanbul lu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört - beş gün"İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, " İstanbul lu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört - beş gün." dedi.
İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.Ağrı ve Trabzon'da sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen İmamoğlu, bu toplumun bir arada yaşama kültürünün çok güçlü olduğunu anlattı.Bu toplumun vicdanına çok güvendiğini belirten İmamoğlu, yeni bir siyasi dil ve anlayışla bu şehri ayrıştıran tavırları yok sayarak huzur getireceklerini söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:"Birileri sağda - solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak bana laf yetiştirecek. Yok yayındı, oydu, buydu diyecek. Gülün, geçin. Hatta ben İstanbul lu hemşehrilerime, İstanbul lulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört - beş gün. Şundan dolayı, çok kötü cümleler kuruyorlar, komik duruma düşenler var. Gülüyorum. Onun için sizlere tavsiyem kalan dört gün içerisine çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim."İmamoğlu, vatandaşlardan oy kullanmaları ve insanların sandığa gitmeleri için çalışmalarını isteyerek, "Bugünden itibaren söylüyorum ki her şey çok güzel oldu zaten. Oldu, oldu, oldu." ifadesini kullandı.

Televizyon Başsağlığı Sel Felaketi Felaket Pazar Günü 

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