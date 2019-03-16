-İmamoğlu’nun sahneye çıkışı

-Alandan görüntü

-İmamoğlu konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yeni Zelanda’da Cuma Namazında yaşanan silahlı saldırı sonrası Ümraniye Meydandan kararlılık mesajı veren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü akşam namazında bütün İstanbul halkını dua etmek için Eyüpsultan Camisine davet etti. 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün içerisinde üç farklı ilçeyi gezerek vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Ümraniye’de devam etti. Ümraniye Meydanda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, burada yoğun sevgi seliyle karşılandı. İmamoğlu’nu karşılarında gören bazı vatandaşlar sohbet etmek için, bazı vatandaşlarda fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sahneye çıkan İmamoğlu, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap ederek seçime yönelik destek istedi. İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için Eyüpsultan’a davet, “Gelin şehitlerimiz için dua edelim” Ümraniye Meydandan halka hitap eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Yeni Zelanda’da onlarca Müslüman kardeşimiz katledildi. Bir vahşi, kalbi körelmiş ve nefretle kinle beslenmiş bir insan gözünü kırpmadan onlarca Müslüman kardeşimizi katlediyor. Terörün dini ırkı olmaz, kim yapıyorsa lanet olsun, kınıyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün orada katledilen kardeşlerimizin ailelerine Türkiye’nin vicdanlı insanlarından selam olsun. Şimdi bakın bu kötü hadiseler olduğu ortamda yarın ben Eyüpsultan’da saat 18.00’da mitingim var. Ben İstanbul’a Ümraniye’den çağrı yapıyorum. İnancı ne olursa olsun İstanbullunun tamamına çağrı yapıyorum. Ben yarın akşam namazında Eyüpsultan’da olacağım. Sizi oraya davet ediyorum Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim, sizi Eyüpsultan’a bekliyorum” dedi.

“İstanbul’a hizmet etmek kutsaldır” İstanbul’dun saygılı bir yönetici beklediğini ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bu güzel İstanbul’a, kadim kent İstanbul’a hizmet etmek kutsaldır. Bu kent 5 bin yıllık bir kent. İnsanlığın belki en coşkulu, en güzel, Yaradan’ın bize lütfu, doğal güzellikleriyle belki de dünyanın en güzel kenti. Dolayısıyla hepimiz umutla, ümitle, hayallerimizle bu kente geldik. Ama son yıllarda hayallerimiz köreldi. Bu kentte yaşamak isteyenlerden çok, terk etmek isteyenler var. Dolayısıyla bu kentin artık ihanete tahammülü yoktur. Bu kent ihanet istemiyor, bu kent korunmak istiyor. Bu kent doğru şeyler yapılması için bir yönetici bekliyor. Havasına suyuna, denizine ormanına maneviyatına her şeyiyle saygılı bir yönetici istiyor” diye konuştu.

“Enerjileri bittiği gibi İstanbul’a enerjisi olmayan bir süreç tanımladılar” Ulaşımla ilgili eleştirilerini sıralayan İmamoğlu, “Ulaşımda iflas ettiler, örneğin Halkalı-Gebze Banliyö hattını açtılar, teşekkür ederiz, tebrik ederim. Ama kardeşim 8 yıl sürer mi, hangi çağda yaşıyoruz. Başaramadılar, 5 yılda 30 kilometre metro açabildiler. 400 kilometreyi geçeceklerdi 170 kilometrede kaldılar. Tabi ki bu şehir metro üretecek, birinci işi odur. Yapamadılar çok net söylüyorum. Dolayısıyla bütün bunları hayata geçirebilecek, sizi mega proje deyip aldatmayacak, bu şehri koruyacak, kente özenle, insana saygıyla şehre hizmet edecek biziz. Yoruldular, enerjileri bitti. Enerjileri bittiği gibi enerjisi olmayan bir süreç tanımladılar İstanbul’a, öyle enerjisi olmayan bir süreç İstanbul’u yönetemez” şeklinde konuştu.



