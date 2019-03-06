İmamoğlu’ndan seçmene ‘sarı kart’ önerisi

-Dernek ziyareti

-İmamoğlu Dernekte konuşması

-SKM açılışından görüntü

-İmamoğlu halk buluşmasından görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) -- İmamoğlu: “Partilerini seviyorlarsa uyarı için sarı kart gösterin, ben ikinci sarıyı göstereceğim onlara” İSTANBUL



- Beyoğlu’nda seçim turuna çıkarak halkın arasına karışan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa’da coşkulu kalabalığa hitap ederek, “Oy vermiş olabilirsin ama artık uyarı zamanıdır, kendi partilerini biraz seviyorlarsa onlara bir sarı kart göstersinler. Ben ikinci sarıyı gösterteceğim onlara” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim Çalışmaları kapsamında Beyoğlu’nda seçim turuna çıktı. Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise ilçede bulunan Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından İmamoğlu, Akseki Cevizli Kültür ve Yardımlaşma Derneğine gelerek dernek üyeleriyle sohbet etti. Dernek içerisinde vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerinden bahsederek seçime yönelik destek istedi. “Siyasetin ahlakı ve vicdanı yerlerde sürünüyor” Esnaf gezisinde yaşadığı bir olayı anlatan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün birisi bana bir ithamda bulundu, ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü birisi öyle de diyor. Ben tabi ki cevabını verme gibi bir pozisyonum yok. O yüzden, ‘Allah sana yardım etsin’ dedim. Çünkü bana o ifade de bulundu. Dolayısıyla bugün binlerce el sıktık bir tane çok vahim bir durum yok, çünkü toplumun vicdanı ve ahlakı yerinde hiçbir sorun yok. Ama siyasetin ahlakı ve vicdanı yerlerde sürünüyor. Ben yerlerde sürünen ahlakın vicdanın oyuncağı olmayacağım. Ben her ne koşulda olursa olsun ben ahlaklı ve vicdanlı bir başkan olacağım, siyasi kimlik olacağım. Herkesin bunun temsilcisi olmasını istiyorum. Ona üzülüyorum, bana değil, bir vatandaşı bu hale niye düşürürsün kardeşim. Bir hükümde bulunuyor. Her hükümde bulunuyor, inanç, milli duygular aklınıza ne gelirse, bütün bunları süpürün çöpe atın” dedi.

“Partilerini seviyorlarsa sarı kart gösterin, ben ikinci sarıyı göstereceğim onlara” Beyoğlu’ndaki temaslarına devam eden İmamoğlu, Halıcıoğlu’na geçerek CHP’nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Burada konuşma yapan İmamoğlu, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Açılışın ardından Kasımpaşa Kızılay Meydanına gelen İmamoğlu’nu coşkulu kalabalık karşıladı. Burada halka hitap eden İmamoğlu, “Bu kentin kaybedecek zamanı yok. Bu kent sıkıntılar yaşıyor. Bu kenti yaşayanlar bilsin ki yaşatanlar 25 yıldır yönetenler. Onun için gidip bizim anlatırken, şunu da hatırlatın vatandaşımıza, aynı zamanda bu güne kadar oy vermiş olabilirsiniz. Ama bu Pazar, uyarı pazarıdır. Oy vermiş olabilirsin ama artık uyarı zamanıdır, ikaz zamanıdır deyin ve anlatın. Gerçekten öyle, o partiye oy verirlerse kendi partilerine ihanet ederler o partiye oy verirlerse. Kendi partilerini biraz seviyorlarsa onlara uyarı verecekler, bir sarı kart gösterecekler. Bu manada çaktırmadan oyunu da istiyorum ama gerçekte bu. İkna olmuyorsa da deyin, sıkıntın var mı? Sarı kart ya, ben ikinci sarıyı gösterteceğim onlara, ama önce birinci sarıyı gösterelim. Bunu isteyin fazla bir şey istemiyorum” diye konuştu.

“Bizim partide patron işçi ilişkisi yok” Kimseden akıl almadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Ben genel başkanımdan ve partimin bütün insanlarından, toplumdan, herkesten akıl alırım. Ama bizim partide patron işçi ilişkisi yok, öyle bir şey yok. Ben 5 yıllık belediye başkanıyım. Allah şahit sizde şahit olun. Beni bir gün arayıp yapılacak işi yapma, şu işi de yap diye beni aramadı. Zaten Allah’ın kulu da diyemez. Ben siyasi anlayışla İstanbul’daki belediyecilikte imzasını atarken, normal imzası atarken, eli titriyor, niye? Bakıyor ki acaba bir şey der mi? Böyle olur mu? Beni siz seçtiniz, benim tek hesap vereceğim kişi var halk. Bir de benim maneviyatım Allah’ıma hesap veririm” ifadelerini kullandı. (MB- ÖY-

