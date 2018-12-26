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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İmamoğlu'ndan Nurettin Sözen'e ziyaret - İSTANBUL

İmamoğlu'ndan Nurettin Sözen'e ziyaret - İSTANBUL

- Ekrem İmamoğlu'nun eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'i ziyareti - Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'i ziyaret etti.Sözen'in Nişantaşı'ndaki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyaret öncesi İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu, bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması durumunda TBMM Başkanlığından istifa etmesine gerek olmadığı yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şu açıklamalarda bulundu:"Bu Ankara'nın konusu. Yasal bir mevzu olduğu için çok fazla fikir yürütebileceğim bir konu değil. Yalnız Sayın Binali Yıldırım, aday olacaksa işi zorlaşır. Çünkü halk daha fazla büyükşehir belediye başkan aday kimliğine bürünmüş birisini ister. Daha rahat sokakta dolaşabilsin ister. Bizim için değil, aksine kendileri için dezavantaj olur. Çünkü TBMM Başkanının etrafındaki koruma kalkanı nedeniyle sokaklarda dolaşması zorlaşır. Tavsiyem, İstanbul vatandaşı olarak cadde ve sokaklarda dolaşmasının lehine olacağıdır."Nurettin Sözen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İmamoğlu'na çalışma ofisini gezdirerek, belediye başkanlığı yaptığı dönemde çekilen çalışmaların fotoğraflarını gösterdi.

İstifa Belediye Başkanlığı Basın Mensupları 

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