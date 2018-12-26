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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İmamoğlu'ndan Dalan'a ziyaret - İSTANBUL

İmamoğlu'ndan Dalan'a ziyaret - İSTANBUL

- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Bedrettin Dalan'ı ziyaretinden görüntüler - Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın açıklamaları - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğim"İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep edeceğini bildirdi.İmamoğlu, Yeditepe Üniversitesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İstanbul 'a hizmetin ibadet olduğunu belirten Dalan, diğer adayların da kendisini ziyaret etmesini istedi.Bedrettin Dalan, şöyle devam etti:" İstanbul 'a hizmet ibadetlerin en güzelidir. Ona talip olmak da yürek ister. Cesaretinizi kutluyorum. Bu bir nasip meselesidir. Allah kimseye kolay kolay İstanbul belediye başkanlığını nasip etmez. Dilerim ki İstanbul yapboz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapar biri bozar olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun. Yeni belediye başkanı hata yapmak istemiyorsa, İstanbul luları mutlu etmek istiyorsa diğer bütün belediye başkanlarının tecrübelerinden istifade etsin." - "Benim canımı sıkan şey trafik ve gökdelenler"Dalan, İstanbul 'a Kent Yüksek Danışma Kurulu kurulmasını ve bu kurula eski belediye başkanlarının da çağrılarak fikirlerinin alınmasını istedi.Bir gazetecinin İstanbul 'un sorunlarına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Dalan, "Bildiğiniz gibi 7 yıl yurt dışında kaldım ve dönüşte de bilimle uğraştım. Benim canımı sıkan şey trafik. Bir de şu gereksiz, her yere konulan gökdelenler. Ben de 3 - 4 tane gökdelen yaptım ama her yere değil. Şu an çok büyük bir görüntü kirliliği oluşturuyor gökdelenler. Ayrıca onlardan dolayı da trafik oluşuyor. Trafiği halletmek için büyük bir çaba lazım. Dünyanın her yerinde büyükşehirlerde sıkıntı var. Büyükşehirleri büyütmemek, mümkünse seyreltmek lazım. Büyükşehirlerde ağır sanayinin olmaması lazım. Biz 5 yıllık dönemde birçok sanayi kuruluşunu şehir dışına çıkarmıştık." - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyecekEkrem İmamoğlu ise Dalan'ın tecrübeli bir isim olduğunu ifade ederek İstanbul ile ilgili tecrübelerine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
İmamoğlu, cuma günü için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan randevu talep ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da görüşme talep edeceğini sözlerine ekledi.Dalan ise diğer adayların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi gerektiğini kaydetti.

İstifa Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Bild Yurt Dışı 

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