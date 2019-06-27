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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İmamoğlu: 'İttifak partilerimize teşekkür ediyorum'- İSTANBUL

İmamoğlu: 'İttifak partilerimize teşekkür ediyorum'- İSTANBUL

İmamoğlu: "İttifak partilerimize teşekkür ediyorum" - İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünden görüntüler - Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Ak Parti 

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