- İmamoğlu, “Cumhurbaşkanımızın mahallesi olmasından ötürü itinalı bir şekilde hizmetimizi sürdüreceğiz” Haberi

-Vatandaş ve esnafla sohbet

-Vatandaşların sıkıntılarının dinlenmesi

-Kahvehane ziyaretleri

-Başkan taksi durağı telefonuna açması ve burada konuşma

-Vatandaşla İmamoğlu AK Parti sohbeti

-İmamoğlu soru cevaplardan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa’da seçim turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın semti olmasının hatırlatılması üzerine “Beyoğlu özel bir yer, Sayın Cumhurbaşkanımızın mahallesi olmasından ötürü itinalı bir şekilde hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beyoğlu’nda sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde seçim otobüsüne binerek ilçede tur attı. Otobüsten halkı selamlayarak ilerleyen İmamoğlu, sonrasında ise Kasımpaşa’ya gelerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Burada bulunan işyerlerine girerek, esnaflarla görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, onların sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatıp destek istedi. “Siyasi partiler insanların kol kola yürümesine mani olamaz” Kasımpaşa’da seçim turuna çıkarak halkın arasına karışan İmamoğlu, bir taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Taksicilerle ve durak kahyalarıyla sohbet eden İmamoğlu, durağın telefonunun çalması üzerine telefona cevapladı. İmamoğlu, telefonu açarak, ‘Tesadüf telefona ben baktım, sizin adınıza kaydı alıyoruz, taksi gelecek’ diyerek telefonu kapattı. Kasımpaşa’ya ilk geldiği sırada yaşadığı anı anlatan İmamoğlu, “Az önce bir manzara vardı, birisi bana el sallıyordu, birisi de diğer partinin işaretini yapıyordu. Ama kol kola iki kadındı. Ama öyle olmalı. Siyasi partiler iki insanın kol kola girmesine mani olamaz. Toplumun şuan istediği şey bu” dedi.

Vatandaştan İmamoğlu’na, ‘Niye AK Partiden aday olmadın’ Turabi Baba Kütüphanesi ve Türbesini ziyaret eden İmamoğlu, ardından bahçede bulunan kafeteryaya girerek kadınlarla sohbet etti. Kafeteryada AK Parti Beyoğlu Kadın Kolları üyesi Lütfiye Alim (70) İmamoğlu’na dönerek, ‘Ben sana hiç yakıştıramadım. Sen niye AK Parti’den aday olmadın. Sen bunlara bakma bunlar valla devlet düşmanı’ demesi üzerine İmamoğlu, ‘Parti meselesi ayrı orada anlaşamayız bak’ diye cevap vererek Lütfiye Alim’e sarıldı. İmamoğlu, ‘Sen beni sevdin mi? İnsan insanı sevsin, gerisi önemli değil, gerisini çözeriz’ deyince Lütfiye Alim, ‘Ben seni sevdim ama Allah Tayyip Erdoğan’ı havada karada korusun inşallah, hepiniz Allah'a emanet olun’ diyerek dua etti. Sohbetin ardından İmamoğlu, kadınlara teşekkür ederek dualar etmesini söyleyerek turuna devam etti. “Sayın Cumhurbaşkanımızın mahallesi olmasından ötürü itinalı bir şekilde hizmetimizi sürdüreceğiz” Gezi sırasında bir basın mensubunun ‘Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, aşkım Kasımpaşa dedi, mahallesinin olduğunu belirtti.

1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler’ sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Beyoğlu bizim de önemsediğimiz bir ilçe, başkan adayımıza çok güveniyoruz. Güzel bir seçim olacak ve inşallah güzel bir hizmet dönemi olacak. 5 yıl kendileri Beyoğlu’nda, biz Büyükşehir’de buradaki halkı hissederek, sorunları çözerek 5 yıl yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi olması bizim için özel. Hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden birisi olacak, daha çok hizmet edeceğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde buradaki insanların bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz, kendisini de mutlu olması temennimiz. 5 yıl sonrasında ben herkesin oyuna talibim, kendilerinin de mutlu olmasını isterim. Bugünde aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Başkanım, biz göreve geldiğimiz zaman ilk önce Beyoğlu’nda güzel işler yapacağız. Dolayısıyla bakışımız şu, Beyoğlu özel bir yer, sayın Cumhurbaşkanımızı mahallesi olmasından ötürü itinalı bir şekilde hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

(MB-HK-

