İmamoğlu: 'Çok güzel işler başaracağız' - İSTANBUL
İmamoğlu: "Çok güzel işler başaracağız" - İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünden görüntüler - Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
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