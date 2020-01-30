İmamoğlu, cağ kebabı kesti

-Çifte Minareli Medrese gezisi

-Ulu camiye girişi

-Cami çıkışı

-Vatandaşlarla sohbet

-Bakır işletme fabrikasını gezmesi

-Cağ kebabı kesmesi



( ERZURUM ) ERZURUM



- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sömestr tatili için ailesiyle birlikte geldiği Erzurum’da cağ kebabı kesti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 günlük Erzurum tatilinin son gününde kentteki tarihi mekanları gezdi. İlk olarak Rüstem Paşa Bedesteni (Oltu Taşı İmalatçıları) Çarşısı'nı gezdikten sonra Erzurum Ulu Camii'ye gitti. Cami çıkışı vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu sevenleri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Cami çıkışından sonra tarihi Çifte Minareler Medresesi'ni giden İmamoğlu, medrese hakkında bilgi aldı. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi bakır işleme atölyesine giden İmamoğlu’na Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bakır ibrik hediye etti. Son olarak Erzurum’un meşhur cağ kebabı işletmesini ziyaret eden İmamoğlu, cağ kebabı kesilen ocağın başına geçti bir yandan cağ kebabı kesti bir taraftan da basın mensuplarına poz verdi. Yemeğin ardından İmamoğlu ve ailesi kentten ayrıldı.



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