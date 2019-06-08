İmamın ölümündeki ihmal iddiası yargıya taşınıyor



- İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde imamlık yapan iki çocuk babası Mahmut Çebi, dudağının üstündeki kitleyi aldırmak için yürüyerek girdiği hastanede hayatını kaybetmişti. Çebi’nin solunumu için akciğerine takılması gereken entübasyon tüpünün midesine girdiği iddia edilirken, Çebi'nin ailesi ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde imamlık yapan Mahmut Çebi (53), iddialara göre 3 gün önce; yani 5 Mart'ta dudağında çıkan kötü huylu kitleyi aldırmak için Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldu. 13 saat süren ameliyat sonrası Çebi, yoğun bakıma alınırken, talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çebi'nin abisi Ali Çebi de, yaşanan süreci anlattı. Ağabey Çebi, oksijen vermek için takılan entübasyon borusunun akciğer yerine mideye takıldığını ve kardeşinin ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Çebi, konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydederek, "Hukukun en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyorum. Hukuka güveniyoruz" dedi.



