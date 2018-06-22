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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İmamı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Haberi

İmamı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Haberi

ASAYİŞ ŞUBE DETAY

Zırhlı Araç Cami İmamı Sağlık Raporu Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

-ŞÜPHELİNİN SEVK EDİLİŞİ DETAY
--arşiv-
-OLAY YERİ DETAY
-YAŞANAN KARGAŞA DETAY
-EKİPLER DETAY

( SAKARYA -HD) SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde tüfekle vurularak öldürülen cami imamı Ahmet Güldü'nün katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Olay, Erenler İlçesi Bekirpaşa Mahallesinde meydana gelmişti. Bekirpaşa Mahallesi Cami imamı Ahmet Güldü yardım için gittiği evde İ.T., isimli şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülmüş, yaşanan olay mahalle sakinlerini ayağa kaldırmıştı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri İ.T., isimli şüpheliyi linç etmek istemiş, polis ekipleri şüpheli şahsı zırhlı araçla olay yerinden çıkarıp Asayiş Şube Müdürlüğüne götürmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan İ.T., işlemlerin ardından Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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