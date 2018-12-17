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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İmama cami çıkışı silahlı saldırı

İmama cami çıkışı silahlı saldırı

Ambulansın hastaneye gelişi

Silahlı Saldırgan Kimlik Tespiti Silahlı Saldırı Bisiklet Saldırı 

-İmanın ambulansın içinde görüntüsü
-Ambulanstan sedye ile hastaneye taşınması
-Ayağında silah yaralı
-Doktorların müdahalesi
-İmamın olayı anlatması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir imam yatsı namazını kıldırıp evine bisikleti ile giderken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşehatun Camisi'nde 17 yıldır imam olarak görev yapan 3 çocuk babası Kerim Işıtan (50), yatsı namazını kaldırıp camiden çıkarak bisikleti ile eve giderken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu sol bacağından vurularak kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kerim Işıtan tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Camiden namaz kıldırıp bisikleti ile eve giderken silahlı saldırıya uğradığını söyleyen imam Kerim Işıtan, "Camiden ayrıldıktan bir süre sonra ara yoldan rampa olduğu için hızlı bir şekilde ana yola giriş yapmak isterken bu sırada yaya bir kişi beni görünce silahını çekip ateş edip kaçtı" dedi.
Polis kaçan silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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