Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu 'Z' kütüphanenin açılışı yapıldı - ADIYAMAN

İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu 'Z' kütüphanenin açılışı yapıldı - ADIYAMAN

İmam Hatipliler Derneğinin kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı - ADIYAMAN - "Z" kütüphanesinin açılışı - Açılış programından ve katılımcılardan görüntüler - Genel Merkez Sekreteri Abdullah Ceylan'ın konuşması - Kütüphaneden görüntüler Adıyaman 'da kütüphane açılışıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.Yeni Mahallede bulunan Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ÖNDER genel merkezi tarafından finansman edilen "Z" kütüphanenin açılışını Genel Merkez Sekreteri Abdullah Ceylan yaptı.Ceylan, açılışın ardından İmam Hatip Liselerin geçmişte yaşadıkları zorluklar ve şu an bulundukları konum hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İmam Hatip Liseli olduğunu belirten Ceylan, "İmam hatipli olmak bir duruş ve kimliğe sahip olmaktır. İnanıyoruz sizlerin çabasıyla imam hatipler daha çok güzel makamlarda bu ülkeye hizmetlerini sürdüreceklerdir.'' dedi.

Hatipli Kütüphane İmam Hatip İmam Hatipler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı