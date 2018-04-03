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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İmam hatipli kız öğrenciler Bakan Yılmaz’dan spor salonu istedi

İmam hatipli kız öğrenciler Bakan Yılmaz’dan spor salonu istedi

Bakan Yılmaz’ın okula gelmesi

Hatipli Açılış Töreni Akıllı Tahta Kız Öğrenciler Öğrenciler 

-Anaokulunun açılışı
-Bakan Yılmaz’ın sınıfları gezmesi ve konuşması
-İmam Hatip okulunu ziyareti ve öğrencilerle konuşması
-Öğrencilerin istekleri ve Bakanın söz vermesi
-Bakan Yılmaz’ın sınıfları gezmesi
-Detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Anaokulu ve Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Kız öğrenciler, Bakan Yılmaz’dan akıllı tahta ve spor salonu istedi. Karabük’te toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ziyaretleri kapsamında Safranbolu ilçesinde hayırsever tarafından yapılan Ali Baba Anaokulunu hizmete açarak incelemelerde bulundu. İki katlı olarak modern bir şekilde yapıldıktan sonra 140 öğrencinin hizmetine giren Anaokulunu gezen Bakan İsmet Yılmaz, “Finlandiya’da öğrenciler ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak oturur. Bizde olsa medrese dönemine döndük derler. Finlandiya yapınca çağdaş eğitim biz yapınca çağın dışına çıkma eğitimi olur” dedi.
Öğrencilere oyuncak dağıtan Bakan Yılmaz daha sonra Kirkille bölgesinde yer alan Abdullah Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Okul bahçesinde kendisini karşılayan kız öğrencilere eksikliklerinin ve taleplerini sordu. Bunun üzerine kız öğrenciler, Bakan Yılmaz’dan akıllı tahta ve spor salonu istedi. “Her ikisi benden” diyince kız öğrenciler bu kez Bakan’a ‘Söz mü?’ diye sordu. Bakan İsmet Yılmaz bunun üzerine, Söz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sözümüzü verdik” dedi.
Yılmaz daha sonra sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek ileride hangi meslek sahibi olduklarını sordurduktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi. Bakan İsmet Yılmaz’a ziyaretlerinde AK Parti Karabük Milletvekili ve TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Karabük Valisi Kemal Çeber ile kurum müdürleri de eşlik etti.
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