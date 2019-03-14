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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Barış Manço’ya klip

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Barış Manço’ya klip

Klibin görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

Öğrenciler 


- Samsun-Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Manço’nun 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle “Yine Yol Göründü Gurbete” isimli şarkısını seslendirerek klip çekti. 1 Şubat 1999 yılında hayatını kaybeden devlet sanatçısı Barış Manço'nun vefatının 20. yılında Barış Manço'yu yeni kuşaklara tanıtmak ve eserlerini geleceğe taşımak adına Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetleri çerçevesinde Ladik İmam Hatip Ortaokulunda klip çalışması yapıldı. Öğrenciler seslendirdikleri "Yine Yol Göründü Gurbete" adlı esere bir de klip çekti.
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