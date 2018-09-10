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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İmam Abdullah Türbesi yeni yerine taşındı İzle

İmam Abdullah Türbesi yeni yerine taşındı İzle

İmam Abdullah Türbesi’nin taşınmasından görüntü

Benin 

-Türbenin Yeni Hasankeyf’teki arkeopark alanına getirilmesi
-Türbenin indirileceği yere konumlandırılması
-Genel Detay
--Arşiv-
-İmam Abdullah Zaviyesi taşınma esnasından detay
-İmam Abdullah Zaviyesi 256 lastik üzerinde ilerlemesi
-Taşınma esnasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te bulunan İmam Abdullah Zaviyesi’nde bulunan türbenin taşınması işlemi tamamlandı. Ilısu Baraj Gölü suları altında kalacak olan Hasankeyf’te bulunan tarihi eserlerden Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı’nın ardından 3’üncü eser olan İmam Abdullah Türbesi bu sabah saat 06.00’da taşınmaya başlandı. 256 tekerlekli ve 37 hidrolik krikolu SPMT aracına bindirilen İmam Abdullah Türbesi 2 bin 400 metre uzaklıkta bulunan Yeni Hasankeyf’teki Arkeopark Alanı’na 1 saat 40 dakikada başarılı bir şekilde taşındı. Çarşamba günü İmam Abdullah Zaviyesi’nde bulunan minarenin de taşınmasından sonra türbe ve minare yeni yerine konumlandırılarak SPMT aracından indirileceği öğrenildi.
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