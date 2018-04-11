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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İlkokuldaki silahla yaralama güvenlik kamerasında - BURSA

İlkokuldaki silahla yaralama güvenlik kamerasında - BURSA

- Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Bursa 'da ilkokulda silahla yaralama - Nilüfer ilçesindeki ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı - Gözaltına alınan polis memuru görevinden uzaklaştırıldı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı - Okulda eğitime bir gün süreyle ara verildiEMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na gelen polis memuru İlhan Ö. (45), okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı.Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.Bu arada, eğitim öğretime bir gün ara verilen okulun öğrencileri, evlerine gönderildiPolis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - Emniyet Müdürlüğünün açıklamasıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İlhan Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından vurmuş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi.Olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca idari soruşturma başlatılarak polis memurunun açığa alındığı ve müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

Müdür Yardımcısı Polis Memuru Güvenlik Kamerası Okul Müdürü Öğrenciler 

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