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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İlkokulda yangın paniği

İlkokulda yangın paniği

- Okuldan görüntüler

Yangın Paniği Öğretmenler Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 

-- İtfaiye sağlık ve polis ekiplerin detaylar
-- Öğrencilerden detaylar
-- Çevreden detaylar
-- Röportajlar

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da bir ilkokulda meydana gelen yangın büyük panik yaşattı, yüzlerce öğrenci tahliye edildi BURSA

- Bursa'da bir ilkokulun kantin kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yüzlerce öğrenci tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre saat 15:30 sıralarında Osmangazi İlçesine bağlı Soğanlı Mahallesinde bulunan, Sabiha Köstem İlkokulunun kantin kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Teneffüse denk gelen yangın öğrenciler arasında panik yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürülürken, şans eseri kimse yaralanmadı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun yanında bulunan yeşil alana götürüldü. Bazı öğrenciler korkup ağlayınca öğretmenleri tarafından teselli edildiler. Yangın haberini alıp okula gelen öğrenci velileri ise çocuklarının iyi olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı. Polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin okul çevresindeki önlemleri devam ederken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (HG-
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