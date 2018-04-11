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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İlkokulda silahla yaralama (2) - BURSA İzle

İlkokulda silahla yaralama (2) - BURSA İzle

- Olay yerinden detaylar - Bir veli ile röportaj Bursa 'da ilkokulda silahla yaralama - Nilüfer ilçesindeki ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na gelen polis memuru İlhan Ö, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcı Sinan Delibaş'ı ayaklarından silahla yaraladı.Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Hastane Müdür Yardımcısı Polis Memuru Memur Okul Müdürü 

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