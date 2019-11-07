İlkokulda milli kültür müzesi İzle

-Açılış detayları

-Okul Müdürü Nazan Özateş ile röp.



( BALIKESİR -ÖZEL)- Okulda kurulan müze ilgi görüyor BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu 4. sınıf öğretmen ve öğrencileri, okullarında milli kültür müzesi açtı. Öğretmen ve öğrenciler geçmişte kullanılan ve artık tarihi bir kimliği olan objeleri okullarının bir sınıfında kurdukları mini müzede sergiliyorlar. 100 yıllık seccadeden, 50 yıllık haşhaş dibeğine kadar uzanan milli kültür müzesi özellikle orta yaş grubundan büyük ilgi görüyor. Çocukluklarını hatırladıklarını söyleyen yetişkinler ve anne babalarının ya da aile büyüklerinin çocuk iken sıkça kullandıkları tabak, bardak, kaşık, duvar halısı, patik, radyo gibi eşyaları tekrar görme şansı buluyor. Geçmişine sahip çıkmayan bir nesil geleceğini şekillendiremez mesajını veren milli kültür müzesi belirli bir süre ziyarete açık olacak. Açılış törenine Kadıköy Leman Akpınar Ortaokul Müdürü Kural Eken, Saniye Balya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Mercan, Zehra Baysal Anaokulu Müdür Vekili Mehmet Bencik, Yolören Esin Akpınar İlkokulu Müdürü Hüseyin Oktay Ve Yolören Esin Akpınar Ortaokul Müdürü Bünyamin Sarı katıldı.

Değerlerimiz ve kültürümüz bizim için çok önemli diyen Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu Okul Müdürü Nazan Özateş projenin mimarları olan Aysu Evren Cengiz, Nermin Dülger, Fadime Koçak, Sevinç Atılmış ve Havva Özgür adlı öğretmenlerine çok teşekkür ederek bu güzel çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.





loading...