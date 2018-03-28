Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İlkokul önünde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi - Polis ekiplerinden okul çevresinde asayiş ve narkotik uygulaması

- İlkokul önünde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi - Polis ekiplerinden okul çevresinde asayiş ve narkotik uygulaması

araçlarda köpeklerle yapılan aramalar

Ruhsatsız Silah Narkotik Narkotik Köpek Öğrenciler Kaçak Sigara 

-şahıslara gbt sorgusu
-okuldan ve öğrencilerden detay
-genel detaylar

( İSTANBUL ) - İlkokul önünde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi- Polis ekiplerinden okul çevresinde asayiş ve narkotik uygulaması İSTANBUL

- Polis ekiplerince okullar ve çevresinde gerçekleştirilen asayiş narkotik uygulamasında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken çok sayıda aranan şahıs da yakalandı. Pendik Sülüntepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Fatma Gözen Eralp ilkokulu ve ortaokulunun önünde “Okullar ve çevresinde asayiş ve narkotik uygulaması” gerçekleştirildi.
Uygulamaya Pendik İlçe emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Ekipleri, Narkotik Şubeye bağlı köpekli ekipler ve mobil okul timlerine bağlı ekipler katıldı.
Uygulama kapsamında okul çevresi aranırken şüpheli görülen araçlar ve şahıslar durduruldu. Araçlar narkotik köpekleri yardımıyla didik didik aranırken şahıslara GBT sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ve yaklaşık 40 karton kaçak sigara ele geçirilirken aranan çok sayıda şahıs da yakalandı. (Cİ- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı