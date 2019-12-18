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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında - İZMİR

İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında - İZMİR

- Güvenlik kamerası görüntüleri - İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı İzmir 'de ilkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında - Karabağlar ilçesindeki olayda hafif yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi U.G. (9), okul dönüşü indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla çocuğu aracın altından çıkarıp Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan öğrencinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İlkokul Öğrencisi Kamera Güvenlik Kamerası 

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