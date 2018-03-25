İlkokul öğrencisi çocuklardan sokak hayvanları için broşür

-YAPTIKLARI EL BROŞÜRÜ ASAN ÇOCUKLAR VE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilkokul öğrencisi 3 çocuk, sokak hayvanları için el broşürü hazırladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cumhuriyet mahallesinde ilkokul öğrencisi Necla Yılmaz, Leyla Yılmaz ve Kayra Kurt, sokak hayvanları için yemek kampanyası başlatarak broşür astı. İslahiye Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Necla Yılmaz (10), Leyla Yılmaz (7), Kayra Kurt (10) Sokak Hayvanları için sokak ve caddelerin duvarlarına kendi hazırladıkları el broşürü astılar. Necla Yılmaz, Leyla Yılmaz ve kuzenleri Kayra Kurt'un hazırladıkları broşür, vatandaşların atık yemeklerini sokak hayvanlarına vermesi için farkındalık oluşturuyor. Kapmaya ile ilgili açıklama yapan Necla Yılmaz, "Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Buradan duyarlı olanlar sağ olsunlar biraz arta kalan yemekleri ve biraz su getirmişler. Bizde istasyon olarak belirlediğimiz yere koyarak aç kedi ve köpeklerin gelip buradan yemek yiyecekler. Bu duyarlılığından ötürü o insanlar teşekkür ederim. Kuzenim ve kardeşimle evde oturur iken aklımıza böyle bir fikir geldi ve düşündüklerimizi kağıda dökerek bir el ilanı hazırladık. Sokak caddelerdeki ev ve bahçe duvarlarına astık. Çoğu vatandaştan tepki aldık, asmayın etmeyin diyenlerde oldu. Astıklarımızı görüp bizi taktir edenlerde oldu. İnsanların hayvanlara karşı duyarlı olmasın isteriz" diye konuştu.

(B.Ş-LO-Y)

