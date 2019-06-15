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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar Şehitliği'nde duygulandıran davranış

İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar Şehitliği'nde duygulandıran davranış

Öğrencilerin Atatürk evi, müze ve şehitlik ziyaretleri

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-Alan klavuzu Habip Akalın'ın açıklamaları
-Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın tamamını okuması

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine şehitlik ziyaretinde bulunan ilkokul öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın tamamını okuması büyük beğeni topladı. Dumlupınar ilçesindeki Atatürk evi, müze ve şehitlikleri ziyaret eden Kütahya Domaniç Çukurca Şehit Veli Selçuk ilkokulu öğrencileri, Şehitlikte İstiklal Marşı'nın tamamını okuyarak büyük takdir topladılar. İlçe merkezinde bulunan Şehitlik ve tarihi mekanları gezen öğrenciler, Dumlupınar Müzesi'ni ziyaret ettiklerinde duygusal anlar yaşadılar. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın’dan bilgiler aldılar. Habib Akalın, şehitlikte öğrencilere yaptığı konuşmada, ''Vatanın güzide evlatları; Bu ülkeyi biz sizlere emanet edeceğiz. Öncelikle şunu belirteyim. Şehitlikleri seçilen insanlar gezebilir. Herkes gezer elbette ama, gezi yapan insanların ayrıcalığı vardır bunu belirtelim. Tüm okullarımızı Kocatepe-Dumlupınar hattında bulunan şehitliklerimize davet edelim. Buraları görmek masraf değildir. Vatanın bizzat kendisi buralardır'' ifadelerini kullandı. Öğrenciler daha sonra Şehitlikte bulunan Cafergazi tepesinde İstiklal Marşı'nın tamamını okudular.
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