İlkokul öğrencilerinden anlamlı Afrin mesajı

-İstiklal marşını okumaları

-Şehitlerin isimlerinin okunması



( KİLİS -HD) KİLİS



- Kilis Mehmet Ferhat Koçarslan İlkokulu öğrencileri, komando yemini ettikten sonra Afrin operasyonunda şehit olanların isimleri okunurken hep bir ağızdan "burada" diyerek haykırdı. Zeytin Dalı Harekatı'na toplumun bütün kesimlerinden destek devam ediyor. Mehmet Ferhat Koçarslan ilkokulu yöneticileri ve öğrencileri de Afrin harekata destek verdi. Öğrenciler komando yemini ettikten sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimleri okunarak, öğrenciler hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı. Programda duygusal anlar yaşandı.

