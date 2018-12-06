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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İlkokul öğrencileri proje atölyelerinde uygulamalı öğrenecek Haberi

İlkokul öğrencileri proje atölyelerinde uygulamalı öğrenecek Haberi

Protokolün gelmesi

Öğretmen Felsefe Ahşap Oyuncak Öğrenciler Modeller 

-Okulun açılışı gerçekleştirilmesi
-Protokolün öğrencilerle ilgilenmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da, ilkokul öğrencileri okullarında açılan atölyelerde uygulamalı olarak öğrenme imkanına kavuşuyor. Selçuklu Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında desteklenen Cahit Zarifoğlu İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu belgesinde yer alan “Öğren, Yap, Ol” felsefesi hayat buldu. Geleceğini sorumluluk sahibi bireylerinin yetişmesini sağlamak, onların becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, eğlenerek öğrenme fırsatını sunmak üzere, Cahit Zarifoğlu ilkokulunda yapılan ahşap atölyesi, robotik kodlama atölyesi, sanat ve tasarım sokağı ile öğrencilerin cami adabını uygulamalı olarak öğrenebilmesi için yapılan mescit açılışı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirildi.
Okul müdürü Murat Kılıç, 2023 eğitim vizyonunu gerçekleştirmek üzere okullarımız da gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını, açılışı yapılan atölyelerinde bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “Biz bilmek için değil, bildiklerimizi yapmak için öğreniyoruz. Tasarım beceri atölyeleri bir uygulama mekanı, çocuklarımıza bunları yapmayı, dolayısıyla beceri haline dönüştürmeyi, sürekli hale dönüştürmeyi bir huy ve davranışa dönüştürmeyi sağlayacak. İnşallah yaptığınız emeklerin zayi olmamasını, bereketli bir şekilde sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, çocuklarımız güle güle kullansınlar” ifadelerini kullandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da çocuklarla ilgilenerek atölyede ahşap oyuncak yapmalarına yardım etti. Açılışı yapılan ahşap atölyesi, 6 yaş ve üstü çocuklar için planlandı. Çocuklar atölyede, el becerilerini geliştirerek kendi tasarladıkları ahşap oyuncakları, geleneksel oyuncaklar topaç, kollu topaç gibi ürünler ahşap figür ve kuklalar, maketler, modeller ve hayal ettikleri birçok ürünü üretebilecekler. Açılışa, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, Şube Müdürleri, SEDEP Koordinatörleri, akademisyenler,öğretmen ve öğrenci velileri de katıldı.
(MB-FM-Y)
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