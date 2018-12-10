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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İlkokul öğrencileri, adaptasyon sorununu çamura şekil vererek yeniyor Haberi

İlkokul öğrencileri, adaptasyon sorununu çamura şekil vererek yeniyor Haberi

Çocukların kilden vazo, bardak ve çömlek yapması

Naat Öğrenciler Irak 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız ve çırağı İftariye Atalay’ın hazırlık yapması
-Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız’ın çocuklara çömlek yapmayı göstermesi
-Çocukların kilden çömlek yapması
-Çocukların kilden yaptıkları çömleklerle poz vermesi
-Çırak İftariye Atalay ile röp.
-Çömlek yapan çocuklarla röp.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız’ın elleriyle öğrencilere önlük giydirmesi

( DÜZCE -ÖZEL)- Öğrenciler, okulda kilden çömlekler yaparak hayal gücünü geliştiriyor DÜZCE

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Düzce'de ilkokul öğrencileri, okulda kurulan kilden çömlekler yaparak adaptasyon sorunlarını yenerek hayal güçlerini geliştiriyor. Düzce’de ilkokul öğrencilerinin adaptasyon sorunun ortadan kaldırmak, hayal gücünü artırmak için başlatılan proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız ve çırağı İftariye Atalay, Uzunmustafa İlkokulu öğrencilerini çömlek sanatını ile tanıştırdı. İlkokul 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine çömlek için özel olarak hazırlanan killi toprağı veren Yıldız ve Atalay, okulun bodrumuna kurulan çömlek atölyesinde hayallerindeki eserlerini yapmasını öğretiyor. Çömlek öncesinde öğrenciler için hazırlanan önlükleri de elleriyle giydiren Yıldız ve Atalay, önlüklerini giyen çocukları ise çömlek tezgahının başına geçirerek, çömlek yapmanın püf noktalarını öğretiyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İftariye Atalay çocuklarla birlikte çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getirerek “Osman Bey 7 yaşından bu yana çömlek sanatın içinde ve faal olarak yapıyor. Kendisi bu sanatı usta çırak ilişkisiyle değil de eğitim olarak vermeyi tercih etti. Çocuklara bu işi zanaat değil sanat olarak öğretmeyi istedi. Biz de bu konuda kendisine elimizden gelen desteği veriyoruz. Biz Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Çocuklarla çalışmak çok keyifli. Çocukların bu sanata olan ilgisini, hayranlığını gördüğümüz zaman biz daha çok şevk kazanıyoruz. Bu çalışma bizi hiç zorlamıyor. Okul Müdürü Bekir Gürler ve Okul Müdür Yardımcısı Gamze Yaykaşlı’nın destekleriyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik” dedi.
İlk defa çömlek yapan öğrenciler ise 'Çömlek yapmaktan çok büyük zevk aldık ve çok mutlu olduk.' diyerek duygularını dile getirdiler. Bazı öğrenciler de heykeltraş olmak istediklerini ifade ettiler.
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