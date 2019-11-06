Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İlkokul öğrencileri açtıkları sergiyle geçmişe götürdü İzle

İlkokul öğrencileri açtıkları sergiyle geçmişe götürdü İzle

Görüntü Sıralaması

Sosyal Bilgiler Eski Oyuncak Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler 

-Sergiden görüntüler
-Sergilenen araç ve gereçlerden detay görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Röp
-Öğretmenin öğrencilere topacı anlatması
-Topacın çevrilmesi

( BİTLİS )- 80 ve 90’lı yıllarda evlerde kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü BİTLİS

- Bitlis’teki Ahmet Eren İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencileri, ‘Milli Kültür’ adı altında 80 ve 90’lı yıllarda evlerde kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı bir sergi açtılar. Okulun 4’ncü sınıf öğretmeni Fatma Ateş, sosyal bilgiler dersinde zaman zaman eski yaşantıları ve kültürel zenginlikleri pekiştirmek için öğrencileriyle birlikte ‘Kültürel Miras’ sergisi açtı. Velilerle birlikte öğrencilerin evlerinde bulunan ve geçmişte kullanılan ev araç gereçlerinden oluşan sergi, öğrenciler ve velilere sergi olarak sunuldu. Amaçlarının öğrencilerin teknolojik gelişmelerinin yanında geçmişteki kültürlerini de pekiştirmek olduğunu belirten sınıf öğretmeni Fatma Ateş, sergiye velilerin de büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ateş, “Bu sergide asıl amacımız milli kültürümüzü çocuklarımıza tanıtmak, unutturmamak ve bu zenginliğin farkına varmaları ve gelecek nesillere aktarmaktı. 4’ncü sınıf sosyal bilgiler dersinde milli ve kültürel değerlerimizle ilgili konumuz vardı. Bizim çocukluğumdaki oyuncaklarla ilgili bilgiler veriyorduk. İnternetten fotoğraflarını gösteriyordum. Diğer kültürel öğeler aklıma geldi. Havandır, bakır çaydanlıktır. Derste, bunları ben sizlere getireyim dedim. Çocuklarda bizde şunlar var, bunlar var derken herkes evinde olanı getirsin istedim. Bu şekilde bir sergi açalım fikrinden yola çıktık. Sergimiz öncelikle kendi öğrencilerimize, daha sonra diğer sınıflar ve velilerimize açık olacak” dedi.
Sınıf öğretmeni Fatma Ateş, sergide eski oyuncaklardan dantel işlemelerine, bakır mutfak gereçlerinden duvar kilimlerine, yöresel ayakkabı Harik’e kadar değişik ürünlerin sergilendiğini ifade ederek, 3 gün boyunca açık kalacak serginin öğrencilere de katkı sağlayacağını söyledi.

(VO-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı