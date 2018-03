İlkadım'da 'Farkındalık Etkinliği'

- İlkadım Belediyesi, "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Down Sendromlu Çocukları ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down-Çed) Başkanı Ulviye Demirci, "Kuruluş amacımız, down sendromluların yaşam kalitelerini artırmak, yetişkin çağlarından eğitimlerine destek vermeyi amaç edinmektir. Geçen hafta Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği'nin, hizmet binasının açılışını Başkanımız Erdoğan Tok ile birlikte gerçekleştirdik. Bugün de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde bizleri ve çocuklarımızı yalnız bırakmayan ve böyle güzel bir etkinliğin içinde olmalarından ötürü Başkanımız Erdoğan Tok’a da çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tok: "Onları hayatın içine daha fazla katmayı amaçladık" Down sendromlu çocukların toplu farklı olmadığının hissettirilmesi gerektiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Toplumumuzdaki duyarlılığın arttırılması, down sendromlu, melek yüzlü çocuklarımızın hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla belediye olarak bu programı tertip ettik. Hayata onların dünyasından bakabilmek, onlarla ilgilenebilmek çok önemli. Onları hayatın içine daha fazla katmayı amaçladık. Onların her şeyden önce büyük bir sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Bu ilgi ve sevgiyi çocuklarımıza vererek toplumsal yaşamda onların farklı olmadığını hissettirmek bizim sorumluluğumuz olmalıdır" diye konuştu.

Başkan Tok, konuşmasının ardından girdiği masa tenisi turnuvalarında birincilikler kazanan 19 yaşındaki down sendromlu sporcu Salih Can Öztankal ile karşılaşma yaptı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Başkan Tok, müsabaka sonrası Salih Can’ı tebrik etti. Çeşitli spor faaliyetlerinin yer aldığı etkinlikte Başkan Tok, çocuklarla birlikte basket oynadı. Down-Çed işbirliği ile gerçekleştirilen programa ayrıca; Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, STK temsilcileri ve İlkadım Belediyesi birim müdürleri katıldı.

