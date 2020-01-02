İlkadım'da Denetim Komisyonu kuruldu, banka borcunun yapılandırılması kararı alındı

-Meclis üyelerinden detay

-Başkan Demirtaş'ın konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- İlkadım Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısında, 2019 yılının gelir-gider tablosunun incelenmesi amacıyla Denetim Komisyonu oluşturuldu, bir kamu bankasından kullanılan kredilerin ise 60 aya kadar vadeli olarak faiz indiriminden yararlanılarak yeniden yapılandırılması kararlaştırıldı. 2020 yılında ilk kez toplanan İlkadım Belediye Meclisi, ilk toplantıda 11 maddeyi görüştü. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında toplanan mecliste ilk olarak 2019 yılının gelir-gider tablosunun incelenmesi amacıyla Denetim Komisyonu oluşturuldu. Gizli oy usulü yapılan Denetim Komisyonuna AK Parti'li Meclis Üyeleri Murat Gürbüz (26 oy), Erol Köroğlu (24 oy), MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Umar (25 oy), İYİ Parti'li Meclis Üyesi İrfan İşleyen (22 oy) ve CHP'li Meclis Üyesi Hatice Çakır (21 oy) ile seçildi. Komisyon, yapacağı çalışma ile İlkadım Belediyesinin 2019 yılı gelir-gider bütçesini araştırıp, meclise bilgi sunacak. Bir kuma bankasından kullanılan kredilerin ise 60 aya kadar vadeli olarak faiz indiriminden yararlanılarak yeniden yapılandırılması maddesi komisyona havale edilmeden oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Mecliste konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “2019 yılını geride bıraktık. 2020 yılının herkes için güzel geçmesini diliyorum. Halk Bankasına olan kredilerin düşük faizlerle yeniden yapılandırmasını kapsayan maddeyi oylarınıza sunmak istiyorum. Böylece belediyemiz borç ödemede daha avantajlı olacak. Ayrıca Denetim Komisyonuna seçilen Murat Gürbüz, Erol Köroğlu, İrfan İşleyen, Mustafa Umar ve Hatice Çakır’a görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Meclis gündeminde görüşülen diğer 9 madde ise ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edildi. İlkadım Belediyesi komisyon toplantıları 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günü yapılacak. Komisyonda görüşülen maddeler daha sonra 8 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanacak. (ED-SLH-Y)



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