İlkadım Belediyesi'nden 'Cumhuriyet Konseri'

-konuşmalar

-izleyicilerden detay

-izleyicilerin bayrak sallaması



( SAMSUN ) SAMSUN



- İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen 'Cumhuriyet Konseri' izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Samsun İlkadım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle konser verildi.

Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konseri yüzlerce vatandaş izledi. Etkinlik boyunca birbirinden farklı eserler seslendiren koroya, izleyiciler eşlik ederek unutulmaz bir an yaşadılar. 22 eserin seslendirildiği konserde konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir koro mükemmel bir performans ortaya koydu. İyi ki varsınız. İlkadım sıradan bir şehir değildir. İlkadım Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Atatürk Samsun'a ayak bastığı anda demişti ki; 'Ben Samsuna geldiğim andan itibaren bu memleketin kurtulacağına dair ümitlerim arttı' ben de sizleri gördüm, Türkiye'de 100. yıldan itibaren çok farklı şeylerin olacağına inanan sizlerle beraber bir kat daha arttı" dedi.

Akabinde kürsüye gelen İYİ Parti İl Başkanı Av. Recep Güleroğlu, "Cumhuriyetin 96. yılını kutladığımız bugünde bu güzel günü yaşamamıza vesile olan hayatlarını, canlarını vererek bu vatan uğruna şehit olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnetle anıyorum" diye konuştu.

"İlkadım'ı sadece Türkiye markası değil dünya markası yapmaya yemin ettik" Son olarak kürsüye gelen İlkadım Belediye Başkan Yardımcı Şerif Mırık, "İlkadım'da gönül bağı kurduğumuz Cumhuriyet, vatan, bayrak dediğimizde yanıp tutuşan sizler değerli yüreklere hoş geldiniz diyorum. Bir kardeşimiz vardı türküsünde diyordu ki İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum benim. Konya, Ardahan benim ve en sonunda da diyordu ki Türküm ben ne mutlu bana. Diyoruz ki ne mutlu Türküm diyebilenlere. İlkadım Belediyesi olarak ilk getirdiğimiz Erdal Şahin hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu programların arkası gelecektir. Bir tane Türk halk müziği koromuz olacak ve yine sizlere burada konser verecek. Yaklaşık 3 bin 600 sporcusu ile 20 tane otobüs festival için Antalya'ya gittik. Orada İlkadım'ı, İlkadım tişörtleri ile temsil ettik. İlkadım'ı sadece Türkiye markası değil dünya markası yapmaya yemin ettik. Çok yakın zamanda Türk Cumhuriyetlerinin tamamı ile yazışmalar yaptık. Nüfusu 200 bin ile 500 bin arası bir şehir seçin kardeş belde olalım. Allah izin verirse tiyatromuzla, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği toplumumuzla sporcu camiamızla her biri ile sizi burada onurumuzla ve şerefimizle ne mutlu Türküm diye diye sizleri burada ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

Konser bitiminde Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçeleri türküsü ile tüm salon Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik etti. Törenin sonunda İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, seyirciler arasında bulunan babası İstiklal gazisi olan ve Samsun'a kültür, sanat ve spor alanında büyük emekler sarf eden İbrahim Ahıskalı'ya teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.



loading...