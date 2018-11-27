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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İlk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı... Drift attı, cezası ağır oldu

İlk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı... Drift attı, cezası ağır oldu

Güvenlik kamerasına yansıyan drift görüntüsü

( KARABÜK )- Otomobil trafikten men edildi, ehliyetine el konuldu, 5 bin 10 TL ceza yedi KARABÜK

Para Cezası Hemzemin Geçit Güvenlik Kamerası Yük Treni Güvenlikçi 


- Karabük’te drift atan otomobil sürücüsü bedelini ağır ödedi.
Ehliyetine el konulup aracı trafikten men dilen sürücüye 5 bin 10 TL ceza kesildi. Karabük’te KARDEMİR girişinde bir otomobil dakikalarca drift atması üzerine durum polise ihbar edildi. KARDEMİR hemzemin geçitte yük treni geçişi nedeniyle diğer araçların geçmek için beklediği sırada dirft atan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, fabrikanın güvenlikçilerinin ise koşarak başına gittiği otomobil hızla bölgeden uzaklaşıyor. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler plakasını tespit ettiği beyaz renkli otomobili yakalayarak, Karayolları Trafik Kanununca sürücü Ö.A’ya 5 bin 10 TL idari para cezası uygulayarak ehliyetine de 60 gün süreyle el koyduktan sonra otomobili de 60 gün trafikten men etti. (YE-
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