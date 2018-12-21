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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İlk mektuplarını arkadaşlarına gönderdiler Haberi

İlk mektuplarını arkadaşlarına gönderdiler Haberi

öğrencilerden detay

Öğretmen Uttu Öğrenciler 

-öğrencilerin mektup yazımından detay
-öğretmenden rop
-PTT müdürü rop
-detaylar

( SİVAS )- Sivas'ta okuma ve yazmayı öğrenen minik öğrenciler ilk mektuplarını yazarak posta yoluyla arkadaşlarına gönderdiler SİVAS

- Sivas'ta okuma ve yazmayı öğrenen minik öğrenciler ilk mektuplarını yazarak posta yoluyla arkadaşlarına gönderdiler. Namık Kemal İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri gün geçtikçe unutulan mektup kültürünü unutturmamak için okuma ve yazmayı öğrendikten sonra arkadaşlarına mektup yazdılar. Sınıf öğretmeni Salih Saruhan ile birlikte PTT'ye giden öğrenciler ilk olarak mektuplarına pul yapıştırdı. Daha sonra öğrenciler mektupları posta yoluyla arkadaşlarına gönderdiler. PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremeyeceğini belirtip,"Geçmiş kültürünü unutturmamak adına minik çocuklarımıza, okulumuz böyle bir etkinlik düzenlemiş, bizde PTT olarak getirmiş oldukları mektupları kabul ediyoruz. Çocukların göndermiş olduğu adreslere en kısa sürede yetiştireceğiz. Burada asıl olan, geçmişini bilmeyen geleceğini yön veremez ilkesinden hareketle PTT'mizin 178 yıldır süren bu geleneği sürdürmesi adına ve bu mektup gönderilerinin son zamanlarda azalması adına çocuklarımıza bu kültürü de unutturmamak adına böyle bir proje uygulamış."dedi.
Sınıf öğretmeni Salih Saruhan ise,"Eğitim, öğretimimiz başlayalı 3 ay oldu. Okuma, yazmaya öğrencilerimiz çabuk geçtikleri için bir postaneye gidelim, resmi kurum ziyareti yapalım, birde tabi ki okuma yazmayı öğrendikleri için mektuplarını yazsınlar, birbirlerine göndersinler diye bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımız bu etkinlik doğrultusun da postaneye birlikte geldik. Yazdıkları mektupları birbirlerine göndermek üzere birlikte bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk."diye konuştu.
Minik öğrenciler de ilk mektuplarını arkadaşlarına yazdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.


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