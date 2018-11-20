İlk kez sokağa çıktı, hayatının şokunu yaşadı...Ağaçta mahsur kalan Yaramaz kedi Reçel'in kurtarılma anları kamerada

-sahibi Salih Tunalı'nın açıklaması

-vatandaşların açıklamaları



( EDİRNE -ÖZEL)- Sahipleri ve vatandaşlar kurtarılma anını soluksuz izledi EDİRNE



- Edirne’de, bir yıldır Tunalı ailesi tarafından dükkanlarında bakılan ‘Reçel’ isimli kedi, ilk kez sokağa çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Dükkandan kaçan ve geceyi ağaçta mahsur kalarak geçiren yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılınca, sahipleri ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Edirne’nin, İkikapılı Han Caddesi üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanında, henüz yavruyken sahiplenilen ve bir yıldır dükkan içinde bakılan ‘Reçel’ isimli kedi, ilk kez dükkandan çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Sahibi Salih Tunalı, kedileri Reçel’in ilk kez sokağa çıktığını belirterek, “Yukarıda mahsur kaldı. Dün akşam biraz canı sıkılmıştı ama onun için bayağı bir macera oldu. Mahsur kalmış ağaçta. İçeride hep kapalı kalmıştı, ilk kez dışarı çıkıyor. Herhalde korktu” dedi.

Bağırmasını duyunca fark ettiler Kırtasiye dükkanının karşısında bulunan büyük bir ağaçta mahsur kalan kedi, sabah dükkanlarını açan esnaflar tarafından fark edildi. Geceyi ağaçta geçirdiği düşünülen kedinin, bağırma sesini duyan sahipleri ve esnaflar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel hazırlıklarının ardından ağaçta kalan kediyi kurtarma operasyonunun başlattı. Kurtarılma anını soluksuz izlediler Edirne’de, bir yıldır Tunalı ailesi tarafından dükkanlarında bakılan ‘Reçel’ isimli kedi, ilk kez sokağa çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Dükkandan kaçan ve geceyi ağaçta mahsur kalarak geçiren yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin özenli ve titiz operasyonuyla kurtarıldı. Kurtarılma anını soluksuz takip eden vatandaşlar ve sahipleri, herhangi bir aksilik yaşanmadan tamamlanan kurtarma operasyonun ardından büyük bir sevinç yaşadı. “Çok korktuk” Kırtasiye dükkanın ‘Reçel’i bir yıldır sahiplenen ve şimdi de yeni bir yavru kedi daha sahiplendiklerini dile getiren Salih ve Zehra Tunalı çifti, büyük sevinç yaşadıklarını ve itfaiye ekiplerine çok teşekkür ettiklerini söyledi.



Kızları İlayda Nur Tunalı da annesinin ‘Reçel’in mahsur kalmasını haber verince, okuldan çıkarak, kedisinin yanına koştu. Hem korku hem de sevinci bir arada yaşayan genç kız, dakikalarca kedisine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı.

