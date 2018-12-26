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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İlk kez hamsi yediler

İlk kez hamsi yediler

Etkinlik alanından görüntü

Kabak Tatlısı Pons Hamsi Şöleni Öğrenciler 

-Hamsilerin ızgarada pişirilmesi
-Öğrencilerin hamsi yemesi ve öğrencilerle röportaj
-Metin Eker ile röportaj

( SAMSUN )- OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde 5. Hamsi Şöleni düzenlendi SAMSUN

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin geleneksel olarak yaptığı Hamsi Şöleni'nin bu yıl beşincisi düzenlendi.
Bazı öğrenciler ise ilk kez hamsiyi tattı. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsünde düzenlenen "5. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde öğrenciler hamsi yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler. Bazı farklı illerden gelen bazı öğrenciler ise ilk kez hamsiyi tattı. Hamsi denilince Karadeniz'in akla geldiğini dile getiren öğrenciler, hamsinin lezzetli bir balık olduğunu söylediler. Öğrencilere hamsinin yanında tahin helvası ve kabak tatlısı da ikram edildi. Hamsi Şöleni'nde bu yıl 200 kilo hamsinin tüketildi. Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, "Yeni gelen öğrencilerimizle kaynaşma amaçlı her hamsi şöleni düzenliyoruz. Hamsinin çıkmasına göre şölen tarihlerimiz değişiyor. Hamsi konusunda sponsorlarımız oluyor. Hocalarımız ve öğrencilerimiz kaynaşıyor. İlk defa hamsi yiyen öğrencilerimiz oluyor. Tabii, Karadeniz'de okumanın da böyle farklı tarafları da oluyor" dedi.
(KA-SLH-
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