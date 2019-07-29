İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, son yolculuğuna uğurlandı Haberi

--Eski bakanlardan İmren Aykut, Oktay Vural, Hakan Tartan röportaj

--Hamza dağ röportaj

--Genel ve detaylar



( İZMİR ) İZMİR



- Hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm bakanı Işılay Saygın (72), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. 27 Temmuz günü, ileri derecede akciğer sertleşmesine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden eski bakan Işılay Saygın için cenaze töreni düzenlendi.

Işılay Saygın'ın Türk bayrağına sarılı, üzerinde başörtü bulunan tabutu, katafalka konuldu. Buca ilçesi Muradiye Camisi’nde düzenlenen törende, Işılay Saygın’ın kardeşleri ile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene yakınlarının yanı sıra eski bakanlardan İmren Aykut, Suat Çağlar, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İstemihan Talay, Vecdi Gönül, Oktay Vural, Hakan Tartan, Işın Çelebi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, eski başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Ömer Sertbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygın’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca Eski Mezarlığında toprağa verildi.

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanıydı 4 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül Askeri Darbe ile görevinden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Saygın, Tansu Çiller’in başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat – 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev yaptı. Mesut Yılmaz’ın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart – 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev aldı. Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev yaptı.

