İlk imzayı seçmen kağıdına attılar

-Gelin ve damat ile röportaj



( ESKİŞEHİR )- Önce sandığa sonra düğüne- Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar- Çiftler iki heyecanı bir arada yaşadı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de dünya evine giren bir çift, düğün salonundan önce sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getirerek aynı günde çifte heyecan yaşadı. Eskişehir’de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi kapsamında oy kullanan gelin ve damat, renkli görüntülere sahne oldu. 24 Haziran’da dünya evine girecek çift, ETİ Maden İşletmeleri İlkokulunda oyunu kullandı. Oy kullanmak için sınıfa gelinliği ve damatlığıyla gelen Ali Çallı ve eşi Rümeysa Çallı’yı yakınları da yalnız bırakmadı. Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya gelen çifti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Oy verme işlemleri sonrasında konuşan Ali Çallı, “Bu mutlu günümüzde oyumuzu kullandık. Devletimiz için hayırlısı neyse o olsun. İnşallah iyi yerlere geliriz. Hem devletimiz hemde kendi açımızdan çok mutluyuz. Bir tedirginlik oldu. Düğünümüz iptel olurmu diye. Ama saat 6’dan sonra izin verildi” ifadelerini kullandı. Herkesi düğüne beklediğini ifade eden Rümeysa Çallı ise, “İki mutluluk bir arada başka diyecek bir şey yok. Vatani görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Akşama düğünümüz var herkesi bekliyoruz” dedi.



