İlk hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Haberi

-Ailelerin görüşmesi

-Kur'an-i Kerim okunması

-Vali Seddar Yavuz'un konuşması

-Hacı adayları ile röportajlar

-Dualar edilmesi ve ailelerin vedalaşması



( ORDU )- Toplamda 636 hacı adayının bulunduğu Ordu’da, 194 kişilik ilk kafile dualar ile uğurlandı ORDU



- Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan 194 kişilik ilk kafile, Ordu’dan dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı hac organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için, Ordu İl Müftülüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Ordu’dan bu yıl toplamda 636 kişinin kutsal topraklara gideceği kafilenin ilki uğurlandı. 188 hacı adayının ve 6 da görevlinin bulunduğu toplamda 194 kişilik ilk kafile Ordu-Giresun Havalananından direkt uçuş ile Medine’ye hareket edecekler. 8 gün Medine’de kalacak olan hacı adayları oradan geçecekleri Mekke’de ise 35 gün boyunca kutsal topraklarda hac ibadeti için bulunacaklar. Ordu İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Seddar Yavuz, kutlu bir yolculuğa çıkan hacı adaylarına ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Adaylara, hac vazifesini yerine getirenlerin hayırlısıyla sevdiklerine kavuşmasını temenni eden Vali Yavuz, “Aziz milletimizin içerisinde bulunduğu şartlar ülkemizin her bir yandan kuşatılmasına sebep olan gelişmeler vesilesi ile özellikle devletimize, azizi milletimize ve tüm âlemi İslam’a dua etmenizi yüce Allah’tan yalvarmanızı özellikle niyaz ediyorum. Gerçekten duaya ihtiyacımız ve birbirimize kenetlenmemize ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi. Yıllardır bu günü beklediklerini ifade eden hacı adayları da mutlu olduklarını ifade ederek, herkese nasip olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından hacı adayları için Kur’an-i Kerim okundu, adaylar dualar ile gözyaşlarıyla uğurlandı. Hac görevini tamamladıktan sonra kafile 18 Ağustos Pazar günü Cidde Havalananından Ordu-Giresun Havalananına direkt uçuş ile yurda dönüş yapacaklar.

