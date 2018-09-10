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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İlk ders gününde operalı sürpriz Haberi

İlk ders gününde operalı sürpriz Haberi

Biriz Kutoğlu:röp

Güvenlik Görevlisi Eğitim Yılı Kullar Öğrenciler 

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( İSTANBUL ) -- Minik öğrenciler, ilk ders gününün stresini operayla attı İSTANBUL

- Eğitimde dört çeyrek dönem uygulayan Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, yeni eğitim-öğretim yılına coşkuyla başladı.
Öğrencilerinin okuldaki ilk gün stresini atmaları amacıyla mini bir opera dinletisi gerçekleştiren kurum, miniklere unutulmaz bir ilk ders günü yaşattı. Öğrencilerine sanat, bilim ve spor ışığında eğitim vermeyi ilke edinen ve 2018-2019 eğitim- öğretim yılına büyük bir enerjiyle başlayan Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum sürecini hızlandırmak için onlara güzel bir sürpriz yaptı. Minik öğrenciler, öğle yemeğinde yemeklerini afiyetle yerken, aşçı ve güvenlik görevlilerinin bir anda opera sanatçılarına dönmesiyle bir hayli şaşkınlık yaşadı. Yeni eğitim-öğretim yılına coşkuyla başlayan öğrenciler, aşçı ve güvenlik görevlisi kılığındaki opera sanatçılarına eşlik ederek, şarkılar söyledi.

İlk ders gününün stresini müzik dinletisi ile atan minikler, yemeklerini eğlenerek, keyif içinde yedi. “Unutulmaz bir ilk gün yaşatmayı arzuluyoruz” Yani eğitim yılına büyük bir heyecanla başladıklarını ifade eden İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Koordinatörü Biriz Kutoğlu , “2018-2019 eğitim- öğretim ders yılı İstanbul Kültür Eğitim Kurumları için resmen başladı.
Biz dört çeyrek dönem uygulayan bir okuluz. Bu nedenle Türkiye genelindeki okullardan bir hafta önce açılıyoruz. Bugün tüm öğrencilerimiz okuldalar. Keyifli bir tören ile güne ‘merhaba’ dedik. Bugün özellikle ilkokul öğrencilerimiz için keyifli bir sürpriz hazırladık. Biz kurumumuzun da adında da geçen kültür ifadesine biz çok önem veriyoruz. Bu bakımdan ilk günü sanat kültürü ile başlatmak istedik. İlkokul öğrencilerimiz bugün öğlen yemeğindeyken küçük bir opera dinletisinin içerisinde buldular kendilerini. Bu şeklide öğrencilerimizin hem sanata olan ilgilerini arttırmayı hedefliyoruz, hem de onlara unutulmaz bir ilk gün yaşatmayı arzuluyoruz” dedi.
“Öğrencilerimiz okula istekli geliyor” Öğrencilerin okulu özlemiş olarak döndüklerini de belirten Kutoğlu, “Okulumuzda öğrencilerimiz her zaman merkezdedir. Olumlu bir okul iklimine sahip olan okulumuzda öğrencilerimiz arasında arkadaşlık bağları çok güçlüdür. Bu nedenle öğrencilerimiz okula istekli geliyorlar. Geçen hafta oryantasyon haftamızdı. Öğrencilerimiz yeni bir sene, yeni arkadaşlar ve yeni bir sınıf heyecanıyla okullarına başladılar. Bununla birlikte eğitsel hedeflerimiz ışığında gerek sanat gerekse de spor ve bilimde her zaman yenilikleri onlar ile buluşturmayı arzuluyoruz. Hayata geçecek önemli başka çalışmalarla da yine öğrencilerimiz ile belikte olacağız” diye konuştu.
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