İlk defa hamburger yiyip otelle tanıştılar

-Hamburger yiyen öğrenciler

-Kukla gösterisi

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( VAN - ÖZEL) VAN



- Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı Berivan Kültür Merkezinde kurs gören minik öğrenciler, ilk defa hamburger yiyip beş yıldızlı otelle tanıştılar. Elite World Van Hotel ile İpekyolu Belediyesi tarafından dezavantajlı çocuklar için bir etkinlik düzenlendi.

Otelde düzenlenen etkinlikte Berivan Kültür Merkezinde kurs gören öğrenciler, ilk defa hamburger yiyip beş yıldızlı otel gördüler. İpekyolu Belediyesi tarafından okullarından alınan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde otele geldiler. Burada hamburger ikramının ardından çocuklara ‘Marmelat’ kukla gösterisi sunuldu. “6 bine yakın çocuğumuz Marmelat ile tanışma fırsatı buldu” Etkinliğin ardından konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediye olarak çocukları güldürmeye devam ettiklerini ifade ederek, “İpekyolu Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasının finalisti Çiğdem Dağtekin ve kuklası ‘Marmelat’ı Vanlı ve Vanlı çocuklarla buluşturduk. Bu kapsamda 6 bine yakın çocuğumuz Marmelat ile tanışma fırsatı buldu. Hem onları eğlendirdik hem de güldürdük” dedi.

Elite World Van Hotel ile birlikte Bostaniçi Mahallesi’ndeki dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenlediklerini dile getiren Öztürk, “Çocuklarımıza bir yandan ikramlar sunarken bir yandan da Marmelat ile buluşturduk. Çocuklarımız eğlendiler. Bu anlamda ben Elite World Van Hotel yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 200 çocuk beş yıldızlı otelde ağırlandı Elite World Van Hotel Banket Şefi Duygu Bekiroğlu Şen ise, İpekyolu Belediyesi ile ortaklaşa anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak, “Amacımız İpekyolu Belediyesine bağlı Berivan Kültür Merkezindeki 200 çocuğu otelimizde ağırlayıp, güzel bir etkinlik geçirmelerini sağlamaktı. Çünkü bu çocuklarımız maalesef daha önce böyle bir yere gitmeyen çocuklar. Onlara güzel bir şekilde otelimizi gezdireceğiz. İkramlarımız olacak ve kukla gösterileri sunacağız. Otel olarak en azından hayatlarının bir gününü güzel bir şekilde geçirmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda bizlere böyle bir imkanı sağladığı için İpekyolu Belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklar ise, hayatlarında ilk defa beş yıldızlı bir otelin içini gördüklerini ve ilk defa hamburger yediklerini ifade ederek, İpekyolu Belediyesi ve Elite World Van Hotel yetkililerine teşekkür ettiler. (ATL-MSA-Y)

