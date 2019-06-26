İlk defa drone gören masum çocuklar

-OPERATÖRLE KONUŞMALARI

-FOTOĞRAFLAR



( VAN ) VAN



- Van - Bahçesaray'da bir köy okulundaki öğrenciler ilk defa drone görmenin sevincini yaşadı. Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek isimli drone operatörü dronesini götürdüğü okulda çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Sırayla droneye dokunan çocuklar önce inceledi sonra sorularıyla operatörden bilgi aldı. Bu renkli görüntüler de kameralara yansıdı.

