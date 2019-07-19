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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendi Haberi

İlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendi Haberi

Drone görüntüsü

Yurt Dışı Ziyaretçiler Gurbetçi Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-Hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler
-Hayvanlar
-Ziyaretçiler ile röportaj

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ilk defa drone gören ayıların şaşkınlığı havadan görüntülendi. 300 türden 7 bin kadar hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçilerin de ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin en yoğun ilgi gören hayvanları arasında ayılar bulunuyor. Birçok ziyaretçinin ilk kez bu kadar yakından gördüğü ayılar ise drone görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ayılardan bazıları bir süre drone sesini dinleyerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Erkek ayılar ise iki ayağının üstünde durarak, yaklaşan drone'a hamle yapmak için hazır bekledi. Tepelerindeki drone'un fazla yaklaşmaması üzerine bazı ayılar uzun süre drone'u izledi. Yavru ayılar ise kendilerine yaklaşan drone'dan korkarak, büyük bir ayının yanına yaklaştı.
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