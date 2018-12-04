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( İZMİR ) İlik nakli bekleyen Öykü'nün annesi: "Donör olun hayat kurtarın"- İlik nakli bekleyen Öykü Arin'in annesi konuştu İZMİR



- İzmir’de ilik nakli olmak için bekleyen 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, “Donör olun, hayat kurtarın. Hem Öykü Arin’ime, hem diğer lösemi hastalara umut olun” dedi.

İzmir’de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin’e, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. En yakın zamanda ilik nakli olması gereken Öykü için başlatılan kök hücre kampanyaları devam ederken, Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, vatandaşlara “Donör olun” çağrısı yaptı. Henüz uygun donör bulunamadı Yaklaşık 6 ay önce Öykü Arin’de döküntüler başladığını kaydeden Yazıcı, “Kırmızı döküntüler morarak kayboluyordu. Sık sık da hasta oluyordu. Döküntüler için doktora götürdüm, mevsimsel olabileceğini söylediler. Haziran ayında zatürre ve bronşit teşhisi koydular. Durumunu tuhaf buldum. Araştırmak istedim. Lokositi 18 binin altına düşmüyordu. Bir tuhaflık vardı. Birçok tahlil yapıldı. En sonunda kasım ayının başında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hematoloji Ana Bilim Dalı tarafından JMML ön tanısı koydu. Şu an tedavi görüyor. Uygun ilik bulunduğunda ilik nakli olacak. Donör arayışımız için hem uluslararası hem ulusal bir kampanya başlattık ancak henüz uygun donör bulunamadı” diye konuştu.

"Bir hayat kurtarmak için 5 günlerini ayıracaklar" Türkiye’de kan bağışı oranının yüksek, ilik nakli için donör olmak üzere talepte bulunan sayının çok düşük olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Kızılay ve Türkök elinden geleni yapıyor. Ancak Türkiye’de bu konudaki duyarlılık kan bağışına nazaran düşük. Çünkü bilmiyorlar. İlik naklinde ciddi bir operasyon olacağını düşünüyorlar. Oysa öyle değil. Uygun donör bulunduğu takdirde devlet o kişinin her şeyini karşılıyor, 5 gün boyunca ilik naklinin yapılacağı şehirde misafir ediliyorlar. Bilinmediği için ‘iliğim bitecek mi’ diye düşünüyorlar ama sağlıklı insan iliği üretiyor, yan etkileri devam etmiyor. Sadece bir hayat kurtarmak için 5 günlerini ayırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

