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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Ilıcan ailesinden dedikodulara yanıt

Ilıcan ailesinden dedikodulara yanıt

Kardeşi Haluk Ilıcan ile röportaj

Sosyal Medya Gizlilik Kararı Akalan İlahi İstihbarat Birimleri 

-Taziye çadırı detay

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- İş Adamı Ömer Faruk Ilıcan’nın öldürülmesine dair sosyal medya ve halk arasında yayılan dedikodulara Kardeşi Haluk Ilıcan açıklık getirdi. Kırıkkaleli İş adamı Ömer Faruk Ilıcan’ın Ankara’da uğradığı suikasta dair emniyet tarafından yakın dönemde gizlilik kararı alındı. Alınan gizlilik kararına rağmen faillerin belirlendiğine yönelik çok sayıda söylenti şehir halkı arasında yayılmış durumda. Konuyla ilgili ailenin rahatsızlığını dile getiren Ilıcan’ın kardeşi Haluk Ilıcan, “Çeşitli dedikodular var, maalesef. Aşağı yukarı dört beş gün oldu. Cenazemizi defnettik, faillerle ilgili değişik insanlar birbirinden farklı ithamlarda bulunuyorlar. Bunların tamamı asılsızdır. Emniyet ve istihbarat birimlerimiz şu an çalışmaktadırlar. Hali hazırda net bir şey maalesef yoktur ama bu olmayacağı anlamına gelmez. En kısa sürede failler varsa arkasında azmettiriciler mutlaka yakalanacaktır. Bizim Türk emniyetine güvenimiz tamdır. Bunlar yakalanacaklardır ve Türk adaletine teslim edileceklerdir. Hepimiz inanan insanlarız, nihai sonuçta ilahi adalet vardır. İlahi adalette er veya geç, mutlaka yerini bulacaktır, tecelli edecektir. Buna inanıyoruz ve insanların da inanmasını istiyoruz. Acımız büyük, bu açıklamayı da bir sürü insan itham edildi, bir sürü dedikodu var, açıklama bu sebeple yaptık” şeklinde konuştu.
Ilıcan’ın öldürülme şekline dair abartılı yorumlara dair Haluk Ilıcan, sırtından isabet eden bir merminin abisinin ölümüne sebep olduğunu, üzerine çok sayıda kurşun isabet aldığı şeklindeki yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi.


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