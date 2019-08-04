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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İliç’te korkutan anız yangını

İliç’te korkutan anız yangını

- Anız yangını ve detaylar

Anız Yangını Trol 

-- Vatandaşların kazma, küreklerle müdahalesi
-- Vatandaşın konuşması
-- İtfaiyenin soğutma çalışması

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın İliç ilçesinde çıkan anız yangını, vatandaşların hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. İliç ilçesi Bağıştaş mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgârın etkisi yayılan yangına itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar kazma, küreklerle müdahalede bulundu. Vatandaşların kontrol altına aldığı yangın geniş alana yayılmadan önlendi. İlçeden Bağıştaş mevkiine mesafenin uzaklığı nedeniyle vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
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