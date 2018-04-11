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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İlham Aliyev Yeniden Cumhurbaşkanı

- İlham Aliyev Yeniden Cumhurbaşkanı

Kutlamalar

( BAKÜ ) - İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı BAKÜ

Cumhurbaşkanlığı İlham 


- Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 82’nin üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev’in yüzde 82’nin üzerinde oyla liderliği elde etmesi sonrası galibiyet kutlamalarına başladı.
Parti merkez binası karşısında bulunan parkta kutlamalar yapılıyor.Merkezi Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçimlere katılım oranının yüzde 74.51 olduğu belirtildi.
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